Невролог Алехина назвала симптом болезни Альцгеймера, который возникает во время вождения

"Проблемы со зрением являются признаком болезни Альцгеймера. Это может привести к трудностям с балансом. У них также могут быть проблемы с оценкой расстояния и определением цвета или контраста, вызывая проблемы с вождением", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

В то время как некоторые признаки болезни Альцгеймера ожидаемы, другие могут стать неожиданностью. Болезнь Альцгеймера — это заболевание головного мозга, которое постепенно ухудшает память, мышление и способности рассуждать.Когда люди с болезнью Альцгеймера садятся за руль, им может быть трудно вспомнить маршрут до знакомого места. Менее известным симптомом болезни является борьба с восприятием цвета или контраста, что может быть заметно во время вождения.Недавний опрос показал, что только каждый третий человек сообщает своим врачам о симптомах деменции, которые он испытал у себя или своих близких в течение первого месяца.Большинство людей хранят молчание, прежде всего потому, что они не уверены, какие симптомы указывают на деменцию, а какие просто являются частью нормального старения.Невролог подчеркнула необходимость изменить представление о том, что деменция является неизбежной частью старения.Ранее МедикФорум писал о продуктах, которые приводят к раку.

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