Врач Андреева назвала 7 продуктов, которые снижают холестерин и помогают похудеть

"К счастью, есть продукты, которые могут быть двойным ударом, контролируя уровень холестерина и способствуя снижению веса", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

1. Овес и цельные зерна

2. Бобовые

«Они также богаты белком, что делает их отличным вариантом для похудения».

3. Орехи и семечки

«Они вызывают чувство сытости, помогая контролировать вес; однако важно контролировать порции из-за их высокой калорийности».

4. Авокадо

5. Оливковое масло

6. Зеленый чай

«Было доказано, что этот богатый антиоксидантами напиток положительно влияет на уровень холестерина и может помочь в потере веса».

7. Чеснок

Грамотный выбор диеты может не только помочь вам похудеть, но и послужить оружием в вашем арсенале для защиты от серьезных проблем со здоровьем, таких как высокий уровень холестерина.Высокий холестерин может заложить основу для сердечных заболеваний и инсультов, не привлекая к себе никакого внимания.Овес и цельнозерновые продукты, содержащие клетчатку, могут помочь снизить уровень «плохого» холестерина.Подобно овсу и цельным зернам, небольшие продукты богаты клетчаткой, что означает, что они эффективно контролируют уровень холестерина.Миндаль, грецкие орехи, льняное семя и семена чиа богаты полезными для сердца жирами, которые могут помочь снизить уровень воскообразного вещества.В то время как фрукты и овощи в целом являются отличными вариантами, когда речь идет как о холестерине, так и о потере веса, авокадо кажется особенно мощным.Такая простая вещь, как замена растительного масла на оливковое, богатое полезными жирами и антиоксидантами, может изменить ситуацию как для ваших артерий, так и для вашей талии.Добавление чеснока в пищу может не только контролировать уровень холестерина, но и придавать вкус вашим блюдам «без добавления лишних калорий», что делает его «полезным дополнением» к диете для похудения.Ранее МедикФорум писал о продуктах, которые приводят к раку.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.