Врач Андреева назвала 7 продуктов, которые снижают холестерин и помогают похудеть

53 Фото: https://pixabay.com/photos/garlic-smell-good-herb-1039563/
Врач Андреева назвала 7 продуктов, которые снижают холестерин и помогают похудеть


Определенные продукты, от авокадо до оливкового масла, могут способствовать снижению веса и защите здоровья сердца.


Грамотный выбор диеты может не только помочь вам похудеть, но и послужить оружием в вашем арсенале для защиты от серьезных проблем со здоровьем, таких как высокий уровень холестерина.

Высокий холестерин может заложить основу для сердечных заболеваний и инсультов, не привлекая к себе никакого внимания.

"К счастью, есть продукты, которые могут быть двойным ударом, контролируя уровень холестерина и способствуя снижению веса", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

1. Овес и цельные зерна


Овес и цельнозерновые продукты, содержащие клетчатку, могут помочь снизить уровень «плохого» холестерина.


2. Бобовые


Подобно овсу и цельным зернам, небольшие продукты богаты клетчаткой, что означает, что они эффективно контролируют уровень холестерина.

«Они также богаты белком, что делает их отличным вариантом для похудения».

3. Орехи и семечки


Миндаль, грецкие орехи, льняное семя и семена чиа богаты полезными для сердца жирами, которые могут помочь снизить уровень воскообразного вещества.


Тренер рассказала, как худеть без срывов


«Они вызывают чувство сытости, помогая контролировать вес; однако важно контролировать порции из-за их высокой калорийности».

4. Авокадо


В то время как фрукты и овощи в целом являются отличными вариантами, когда речь идет как о холестерине, так и о потере веса, авокадо кажется особенно мощным.


Кардиолог Варфоломеев назвал 4 продукта, снижающих уровень холестерина


5. Оливковое масло


Такая простая вещь, как замена растительного масла на оливковое, богатое полезными жирами и антиоксидантами, может изменить ситуацию как для ваших артерий, так и для вашей талии. 

6. Зеленый чай


«Было доказано, что этот богатый антиоксидантами напиток положительно влияет на уровень холестерина и может помочь в потере веса». 

7. Чеснок


Добавление чеснока в пищу может не только контролировать уровень холестерина, но и придавать вкус вашим блюдам «без добавления лишних калорий», что делает его «полезным дополнением» к диете для похудения.



Ранее МедикФорум писал о продуктах, которые приводят к раку.



Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Врач Андреева: горячий вкусный напиток снижает уровень плохого холестерина за «недели»
Врач назвала продукты, которые лучше всего снижает уровень холестерина
Высокий холестерин: этот напиток помжет снизить уровень холестерина на 30%
Теги : советы врачей, снижение холестерина, полезные продукты