Австрия отменила обязательную вакцинацию от коронавируса
Власти Австрии приняли решение приостановить действие закона, вынуждающего всех взрослых людей проходить через прививки от коронавируса. Было признано, что это нарушение фундаментальных прав человека, которое нельзя нечем оправдать.
Австрия отказывается от обязательной вакцинации против коронавируса для всех взрослых людей, поскольку пандемия более не представляет того уровня угрозы. Данное решение принято всего через несколько недель после того, как был введён закон об обязательной вакцинации. В этой альпийской стране с населением в 9 млн человек в одной из немногих ввели закон о прививках для всего взрослого населения. Он начал действовать в феврале, и его нарушителям грозил штраф в 3 600 евро с середины марта, если бы они не успели к этому времени вакцинироваться.
И вот теперь данный закон приостановили, поскольку власти Австрии признали его нарушением фундаментальных прав человека. Кроме того, коронавирус больше не представляет такой опасности для австрийцев, как это было всего полтора месяца назад. Решение было принято после консультаций с министерством здравоохранения на заседании правительства.
В момент принятия этого закона Австрия находилась на пике очередной волны заражений, вызванной штаммом Омикрон. Но с тех пор этот всплеск утих, а учёные пришли к выводу о том, что Омикрон не представляет такой угрозы для здоровья, как предыдущий Дельта-штамм. Австрийские больницы оказались способны справиться с данным всплеском, никакой перегрузки не произошло. За последние недели австрийское правительство отказалось от большинства жестких коронавирусных ограничений. Его дальнейшие действия будут определяться эпидемиологической ситуацией. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Оставить комментарий