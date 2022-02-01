Австрия ввела обязательную вакцинацию
Власти Австрии всё-таки приняли решение о введении обязательной вакцинации для всех граждан старше 18 лет, за исключением тех, кому она противопоказана. Постановление вступило в силу с сегодняшнего дня, и массовые акции протеста власти не пугают.
С сегодняшнего дня все жители Австрии старше 18 лет должны в обязательном порядке проходить через вакцинацию от коронавируса. Этот новый законопроект за последние месяцы вызвал всплеск ярости со стороны крайне правых экстремистов, и на днях новый руководитель разведки Австрии заявил, что в эту страну приезжают активисты из других стран для того, чтобы создать свою «тайную сеть» и организовать масштабные акции протестов.
Австрия стала первой европейской страной, которая решилась на такие крайние меры. Уже имеется опыт других государств, где вакцинацию делали обязательной для лиц определённых возрастных групп, для жертв хронических болезней или для представителей некоторых профессий. К примеру, для медиков. Теперь не желающих вакцинироваться австрийцев ожидает штраф в размере от 600 до 3 600 евро. Штрафы начнут собирать уже с середины марта.
Исключения делаются только для беременных и людей, у которых имеется медицинский отвод от вакцинации. Ну а не желающим вакцинироваться придётся либо постоянно сидеть дома, либо платить штрафы, либо просто ждать января 2024 года. Именно в этот период, как сейчас прописано в законе, обязательность вакцинации в Австрии будет отменена. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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