Чечня стала первым регионом, снявшим все ограничения
Все существующие ограничения по коронавирусу, включая требования по ношению масок, отменяются на территории Чеченской республики. Это связано с рекордно низким уровнем заболеваемости и госпитализаций.
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров поведал о том, что ситуация с коронавирусной пандемией в этом регионе стала более чем благополучной. В соответствии с имеющимися полномочиями он принял решение освободить жителей Чечни от всех существующих ограничений, что позволяет им вернуться к обычной жизни.
По словам Кадырова, теперь в специализированные коронавирусные клиники республики каждый день поступают единицы пациентов, а в некоторые дни их не бывает и вовсе. Заболеваемость на территории Чечни постоянно снижается и скоро достигнет нуля, как полагает глава региона. При этом в реанимационных отделениях находится всего несколько человек с коронавирусом. А при таких показателях не требуется соблюдать какие-то жёсткие ограничения.
Рамзан Кадыров воздал по заслугам всем местным медицинским организациям, которые сумели добиться таких выдающихся показателей. Чечня становится первым российским регионом, который освобождается от всех существующих ограничений по коронавирусу. Такого пока не произошло даже на территории Чукотки и Ненецкого автономного округа, где количество больных и госпитализированных всё время измерялось единицами. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Рамзан Кадыров
Медицина
Глава Чеченской республики, Герой России
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