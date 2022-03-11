Реальная смертность от коронавируса превысила 18 млн человек
Жертвами пандемии на нашей планете в реальности стали 18 млн человек. Это в три раза больше тех 6 млн, смерть которых признана Всемирной организацией здравоохранения.
Учёные из Университета Вашингтона полагают, что подлинная смертность от коронавируса в три раза выше официальных цифр статистики. Сейчас, по данным ВОЗ и Университета Джонса Хопкинса, количество скончавшихся из-за последствий коронавирусной инфекции составляет 6 млн человек. В реальности, их в три раза больше, то есть 18,2 млн, умерших в первые два года пандемии. Это первое прошедшее независимую оценку ученых исследование, подсчитывающее избыточную смертность на нашей планете.
К слову говоря, в России статистика точно такая же. По официальным данным, имеющимся в распоряжении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, от COVID-19 умерли чуть более 355 тысяч россиян. Однако избыточная смертность от Росстата показывает, что жертвами коронавируса за весь период пандемии могли стать более миллиона человек, то есть в три раза больше. И тоже самое наблюдается во многих других государствах, где ведётся отдельный учёт избыточной смертности и гибели людей, у которых в свидетельствах о смерти официально обозначен коронавирус. Напомним, что избыточной называется смертность, которая превышает среднестатистические показатели. К примеру, если в России в 2019 году умерло 800 тысяч человек, а в 2020-ом неожиданно 1, 25 млн, то избыточная смертность составляет 450 тысяч человек, и она нуждается в пояснении.
На глобальном уровне нынешняя пандемия стала самым страшным ударом по человечеству со времён «испанского гриппа», как рассказали авторы исследования. Ковид увеличил показатели смертности на нашей планете на 17%. Напомним, что начавшаяся в 1918 году «испанка» убила не менее 50 млн человек. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Вашингтона
Медицина
государственный научно-исследовательский университет в Сиэтле, штат Вашингтон. Один из старейших университетов на западном побережье США. Основан в 1861 году.
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