В мире регистрируется лишь 7% заболевших ковидом
В настоящий момент лишь 7% заражений коронавирусом официально попадает в статистику. При этом мировая смертность от COVID-19 может быть занижена в три раза, как установили исследователи из Университета Вашингтона.
Подлинная смертность от пандемии COVID-19 может быть более чем в три раза выше, как установили исследователи из Вашингтона. Они также изучили, как эта пандемия убивала людей, умиравших не напрямую от вируса. В целом, от последствий коронавирусной пандемии с июля 2020 по декабрь 2021 года на нашей планете скончались 18,2 млн человек. Это более чем в три раза выше официальных данных, которые составляют почти 6 млн человек. Сюда не включены люди, которые умерли не от коронавируса, но вся избыточная смертность связана с ковидом.
Данная пандемия спровоцировала огромный всплеск смертей от рака, травм и передозировок, особенно в США. Многие больницы отказались от традиционного лечения в первые месяцы пандемии и занимались только пациентами с коронавирусом, а это привело к сотням тысяч упущенных болезней, которые из излечимых превратились в терминальные. Америка обладает вторым в мире показателем избыточной смертности в период пандемии.
Отметим, что в России уровень избыточной смертности в период пандемии уже перевалил, по данным Росстата, за 1 млн человек. Более 90% из них это умершие в результате COVID-19, хотя по официальным данным таковых только около 374 000. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Вашингтона
Медицина
частный исследовательский университет, расположенный в городе Дарем, Северная Каролина, США
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