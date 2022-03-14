Иммунолог предлагает защищать сосуды после коронавируса
Российский иммунолог Николай Крючков считает, что переболевшим COVID-19 пациентам необходимо консультироваться с врачами по поводу защиты сосудов от тромбов. Вполне возможно, им придётся пройти терапию лекарствами из категории антикоагулянтов.
По мнению кандидата медицинских наук Николая Крючкова, одним из основных факторов так называемого постковидного синдрома являются сосудистые нарушения. Воспаления и тромбы в кровеносных сосудах существенно ухудшают симптоматику у человека, который уже смог избавиться от коронавируса. А потому таким пациентам необходимо использовать антикоагулянты. Но делать это необходимо исключительно под контролем лечащего врача, самостоятельное назначение себе подобных препаратов категорически недопустимо, поскольку они намного увеличивают риск внутренних кровоизлияний, включая и опасность геморрагического инсульта.
Любой прием лекарств из категории антикоагулянтов возможен только под контролем врача и при прохождении специализированных осмотров с анализами, определяющими вязкость крови, то есть протромбиновое время. На основе этих анализов можно оценить, насколько эффективно работают антикоагулянты и выполняют ли они свою основную задачу. Кроме того, по словам Крючкова, при терапии самых тяжелых разновидностей ковида применяются гормоны с глюкокортикостероидами, также таким пациентам советуют много пить и использовать мощные препараты для стабилизации почек и сердечно-сосудистой системы.
Умеренные физические нагрузки тоже полезны после завершения коронавирусной инфекции. К ним, как полагает Крючков в интервью URA.RU, можно отнести ежедневные прогулки продолжительностью до часа. Если есть такая возможность, лучше взять отпуск для восстановления здоровья. Если постковидный синдром не отступает, полезным будет проверить протромбиновое время и обязательно вакцинироваться для того, чтобы предотвратить повторное заражение. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Николай Крючков
Медицина
генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук
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