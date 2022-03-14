Последняя прививка от гриппа оказалась неэффективной
Созданная в 2021 году прививка от гриппа оказалась неэффективной. Она обеспечивала минимальную защиту от заражения, как установили эксперты из США.
Разработанная для сезона гриппа 2021-2022 прививка не дали ожидаемого эффекта и практически не предотвратила заражения, как показывает отчёт Центров по контролю и профилактике заболеваний. Его авторы обнаружили, что уровень заболеваемости гриппом в сезоне с помощью этих прививок удалось сократить всего на 16%, а это никак не назовёшь статистически существенным результатом. Грипп, ударивший по Америке в прошлом году, относится к штамму H3N2 - одной из наиболее опасных разновидностей. И прививка, к сожалению, не давала защиты от этой специфической версии.
Эксперты предупреждают, что довольно жёсткий сезон гриппа, продолжающийся в этом году на протяжении нескольких месяцев, может спровоцировать повышенную смертность в дополнении к летальности от коронавируса. Тем более, если учесть количество людей, у которых нет специфических антител для защиты.
Значительное количество американцев прошли через прививки от гриппа, которые власти рекомендовали им сделать, чтобы не заразиться одновременно ещё и коронавирусом. И вот теперь статистика показывает, что они не дали практически никакой защиты. Эта информация основывается на анализах крови, собранных от 3 600 пациентов из 7 штатов. 41% дали положительный тест на грипп после вакцинации, а уровень заразившихся гриппом среди непривитых составил 50%. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
CDC
Медицина
Федеральное агентство министерства здравоохранения США, созданное в 1946 году и расположенное в Druid Hills рядом с кампусом Университета Эмори
Оставить комментарий