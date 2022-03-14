Ковидные ограничения снизили смертность из-за других болезней

Университет Альберты

Медицина

канадский университет в городе Эдмонтон провинции Альберта. Предлагает 200 бакалаврских и 170 мастерских программ. Имеет пять кампусов. Обучается 34 000 студентов. Основанный в 1908 году, университет Альберты является одним из передовых учебных заведений Канады.