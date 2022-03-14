Ковидные ограничения снизили смертность из-за других болезней
Введенные из-за коронавируса жесткие ограничения могли уменьшить смертность в результате других респираторных заболеваний. К такому выводу пришли учёные из Университета Альберты в Канаде.
Уже более двух лет прошло с начала пандемии COVID-19, но соблюдение масочного режима всё ещё действует во многих странах мира, включая и Россию (с 15 марта от них отказываются в Москве). Правда, некоторые государства снимают подобного рода ограничения, чтобы люди могли вернуться к нормальной жизни. Авторы исследования оценивали влияние масочного режима и других мер на показатели прочих респираторных заболеваний помимо COVID-19. Они проанализировали, какую роль играет выборочное или необязательное использование мер общественного здравоохранения вроде ношения масок и социального дистанцирования даже в условиях того, когда COVID-19 перестаёт считаться угрозой.
В начале пандемии в марте 2020 года было зафиксировано резкое снижение спроса на неотложные медицинские услуги. К примеру, с марта по сентябрь 2019 года в канадской Альберте было более 94 000 госпитализаций и посещений отделений неотложной помощи, а годом позже за тот же самый период только 83 000. Да, люди боялись посещать медицинские учреждения, но существенно снизилось и число обращений за неотложной помощью по поводу респираторных заболеваний, не связанных с коронавирусом. К этому привели требования о ношении масок и соблюдении социальной дистанции. Другими словами, сократилась заболеваемость гриппом, внебольничной пневмонией, и даже вспышка хронической обструктивной болезни лёгких.
В других странах мира фиксировалось и вовсе удивительное полное исчезновение сезонных эпидемий гриппа, чего не отмечалось вообще никогда. Оказалось, что поголовное ношение масок прервало цепочку заражений, и люди перестали заболевать гриппом. Конечно, вряд ли человечество согласится продолжать носить маски во всех публичных местах для того, чтобы снизить риск гриппа, но подобный феномен всё-таки имеет место быть. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Альберты
Медицина
канадский университет в городе Эдмонтон провинции Альберта. Предлагает 200 бакалаврских и 170 мастерских программ. Имеет пять кампусов. Обучается 34 000 студентов. Основанный в 1908 году, университет Альберты является одним из передовых учебных заведений Канады.
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