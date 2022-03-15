Менять коленный сустав больше не понадобится
Учёные разработали имплант, которое можно устанавливать внутрь больного коленного сустава. С его помощью происходит стимуляция роста хряща, что может быть новым способом лечения остеоартрита.
Количество операций по замене коленных суставов в мире постоянно растёт, однако эта процедура вовсе не является безопасной. Как и каждое хирургическое вмешательство, особенно под общим наркозом, она пугает пациентов. И естественно, что многие предпочли бы не проходить через операцию в связи с остеоартритом - патологическим состоянием, которое приводит к истончению хрящевой прокладки между костями. Как только эта прокладка исчезает, кости начинают тереться друг о друга, что вызывает сильную боль. Именно в этом случае и требуется менять сустав.
И вот ученые из Университета Коннектикута в США разработали имплант, который генерирует небольшой уровень электричества. Однако его вполне достаточно для того чтобы вызвать рост хряща - ткани, которая и служит той самой прокладкой. Электрические импульсы, выделяемые прокладкой при движении коленного сустава, воздействуют на клетки хряща и вызывают рост. Он останавливается только в том случае, если хрящ обретает свои первоначально задуманные природой размеры. Это уникальная методика лечения остеоартрита, позволяющая в короткие сроки решить проблему боли и подвижности, не прибегая к операциям.
В России около 15 млн человек страдают от болей в коленях, связанных с тем самым износом хрящей или остеоартритом. Отметим, что остеоартрит колена - самого сильного сустава в теле - поражает приблизительно 20% людей старше 45 лет. Таким образом несложно будет представить масштаб проблемы и приблизительную адресную аудиторию получателей этих имплантов. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Коннектикута
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