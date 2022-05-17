Боли из коленей при артрите не допустят до мозга
За счёт теплового воздействия боль из колена при артрите не допустят до мозга. Учёные полагают что эта процедура поможет лечить распространённые проблемы с коленями.
Прерывание болевых сигналов через нервы в колене с помощью тепла может быть новым методом борьбы с артритом. Речь идёт о радиочастотном воздействии - разновидности энергии, которая основывается на радиоволнах. Её применяют для разрушения небольших нервов, окружающих колено. Это препятствует продвижению болевых сигналов, вызываемых артритом, по направлению к мозгу.
Прошедшие через операции по замене коленного сустава пациента, которые всё ещё испытывают боли, получали эти менее инвазивные и нехирургические методы лечения в ходе клинических испытаний в США. Также методику испытывают на некоторых пациентах с артритом в качестве альтернативы хирургической замены сустава. В этом исследовании принимают участие более 60 пациентов. Его предварительные результаты позволяют предположить, что методика наполовину сокращает интенсивность болевых ощущений и других симптомов, включая проблемы с подвижностью, всего за две недели.
Окончания костей, которые формируют коленный сустав, покрыты особым хрящом. Эта прокладка позволяет смягчить трение костей при движениях. При остеоартрите хрящ изнашивается, и кости начинают тереться друг о друга, что вызывает довольно сильную боль. Данная болезнь распространена у людей старше 50 лет. Методы лечения варьируются от использования обезболивающих и физиотерапии до полной замены коленного сустава на искусственный. Операция бывает очень успешной, но далеко не у всех. Приблизительно у 10% прошедших через процедуру пациентов всё ещё сохраняются боли. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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