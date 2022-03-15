Для победы над ковидом потребуются 4 прививки
По мнению главы фармацевтического гиганта Pfizer Альберта Бурла, четвертая по счёту вакцина от коронавируса необходима человечеству для взятия пандемии под полный контроль. А главный американский вирусолог Энтони Фаучи вообще не знает, как много уколов ещё предстоит сделать.
Америка плавно приближается к концу коронавирусной пандемии, но в ближайшем будущем и там всё-таки потребуются регулярные прививки. Правда, никто не может понять, какое количество, и как долго. Даже некоторые ведущие эксперты в этом вопросе дают противоречивые рекомендации. Так, ведущий американский эксперт по инфекционным заболеваниям доктор Энтони Фаучи заявил в опубликованном в понедельник интервью, что он не уверен в отношении разработки будущих вакцин от коронавируса. Однако Фаучи убеждён что прививки придется проводить.
В прошлое воскресенье генеральный директор Pfizer Альберт Бурла предположил, что для взятия вируса под контроль на территории США однозначно потребуется проводить четвертые уколы. Конечно, это принесёт ещё больше дохода его компании, которая является производителем самой популярной вакцины на планете, поэтому к словам этого эксперта нужно относиться с изрядной осторожностью. Ну а мир уже отметил двухлетний печальный юбилей начала пандемии. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила о существовании глобальной пандемии COVID-19 на планете.
Практически все нации и народности столкнулись с вирусом, но в США сейчас зарегистрировано около 80 млн заражений и около миллиона смертей. Это делает данную страну наиболее пострадавшей от ковида. Впрочем, если судить по данным избыточной смертности от Росстата, россияне также потеряли более миллиона человек, хотя по официальной статистике, смертность в нашей стране составила около 355 тысяч людей к настоящему моменту. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Альберт Бурла
Медицина
председатель правления и генеральный директор Pfizer
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