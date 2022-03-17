Коронавирус может передаваться от заражённых матерей к детям
Исследование ученых из Университета Бирмингема показало, что коронавирус может передаться из организма заражённой материк её ребёнку. Но это происходит только в 2% случаев подобных беременностей.
Теоретически будущие мамы могут внутриутробно передавать коронавирус своим малышам, но эти передачи следует считать феноменом, поскольку они встречаются чрезвычайно редко. Только в 2% подобных беременностей, когда женщина заражается коронавирусом, она передает инфекцию малышу, и тот появляется на свет уже с COVID-19 в крови, что подтверждается ПЦР-тестом вскоре после родов.
При этом пока точно не установлено, когда происходит заражение ребёнка. Оно может случиться непосредственно в утробе, при родах или чуть позднее, прямо в первые дни жизни ребёнка, который вступает в контакт со своей мамой. Авторы исследования изучили около 500 международных работ по данному вопросу с участием 18 000 малышей, которые родились от ковид-позитивных матерей во время пандемии. Только 1,8% из них дали положительный тест на вирус, а это значит, что риск такого заражения довольно низок.
Однако дальнейший анализ предположил, что лишь незначительная часть этих малышей действительно заразилась вирусом в утробе. За счёт надлежащих профилактических шагов, которые можно и нужно предпринять после положительного теста на ковид у беременной вроде использования масок для лица, вероятность передачи вируса новорожденному является очень небольшой, как установили исследователи. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Бирмингема
Медицина
один из наиболее крупных и престижных университетов Великобритании и мира. Расположен в центральной части города Бирмингем, Англия. Входит в состав элитной группы «Рассел», M5 Universities, а также является главным и самым старым среди «краснокирпичных университетов» Великобритании
Оставить комментарий