Коронавирус может передаваться от заражённых матерей к детям

Университет Бирмингема

Медицина

один из наиболее крупных и престижных университетов Великобритании и мира. Расположен в центральной части города Бирмингем, Англия. Входит в состав элитной группы «Рассел», M5 Universities, а также является главным и самым старым среди «краснокирпичных университетов» Великобритании