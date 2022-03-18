Россияне поддерживают отмену масочного режима
68% граждан России положительные высказались в пользу отмены обязательного ношения масок. Но многие наши соотечественники не носили их даже в тот момент, когда масочный режим был строго обязательным.
Россияне всегда негативно относились к необходимости носить медицинские маски, что было хорошо видно в общественном транспорте Москвы и многих других городов. Люди отказывались от масок, даже несмотря на жесткие финансовые санкции и на тот факт, что Россия вырвалась в мировые лидеры по смертности от коронавируса. Удивительная вера в собственное бессмертие - одна из ключевых черт личности граждан России, которые искренне считают, что коронавирусом в тяжелой форме заболеет кто-то другой, но только не они. Впрочем, неприятие масок наблюдалось и во многих других странах мира, включая США и Великобританию.
Опрос портала Superjob показал, что 68% граждан России выступают за отмену необходимости носить маски, и лишь 15% против, так как считают, что маски обеспечивают дополнительную защиту от заражения. И это действительно так, поскольку очень многие пациенты с коронавирусом не знают о том, что больны и продолжают заражать окружающих. А если они носят маски, то потоки аэрозольных частиц, вырывающиеся у них из носа и рта, частично блокируются и представляют гораздо меньшую опасность для окружающих.
Таким образом маски не только защищают здорового человека от заражения, но ещё и в гораздо большей степени не дают носителю инфекции заражать тех, кто находится рядом. А в общественном транспорте в часы пик один носитель штамма Омикрон может заразить десятки людей, учитывая крайне высокую патогенность этого штамма. Сейчас же в Россию приходит и новая его разновидность «стелс-Омикрон», и нас ожидает ещё более мощный всплеск заболеваемости в отсутствие масок. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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