В поездах масочный режим сохраняется
Несмотря на то, что в некоторых регионах России отменили масочный режим, он сохраняется на железнодорожном транспорте. Это особо отметили в Роспотребнадзоре.
В Москве, Подмосковье и некоторых других регионах отказываются от масочного режима. Люди снова могут без масок посещать общественный транспорт, торговые центры, театры, стадионы и другие места массового скопления. Но это не значит, что маски теперь не обязательны везде. К примеру, на территории медицинских учреждений, включая поликлиники и больницы, масочный режим сохраняется, так как здесь очень много уязвимых людей, которые могут подорвать своё и без того слабое здоровье из-за заражения коронавирусной инфекцией.
РЖД не так давно сняли некоторые ограничения для пассажиров, включая измерение температуры и ношение масок на вокзалах. Однако на железнодорожном транспорте, включая электрички и поезда дальнего следования маски носить всё-таки необходимо. Об этом говорится в сообщении управление Роспотребнадзора по ж/д транспорту Российской Федерации. Аналогичного сообщения по поводу масок в метро пока не звучало, хотя там количество пассажиров намного выше, как и их плотность.
Не одна только Россия отказывается от масочного режима. Некоторое время тому назад обязательное ношение масок отменили в Великобритании, потом в некоторых регионах США. Снимают маски и в европейских странах, включая Нидерланды, Бельгию и Австрию - государству, где ещё совсем недавно действовали очень жёсткие карантинные ограничения. Человечеству хочется как можно скорее вернуться к привычному образу жизни. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Роспотребнадзор
Медицина
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Оставить комментарий