При каких симптомах коронавируса надо вызывать скорую
Инфекционист Николай Малышев поведал, какие симптомы COVID-19 являются наиболее тревожными. Если у человека проявляются именно они, следует обращаться за скорой помощью.
Миллионы россиян переболели коронавирусом, и большинство из них - преимущественно в лёгкой или средней форме. А значит, они не нуждались в госпитализации и переносили коронавирус на амбулаторном режиме, то есть дома. Однако в некоторых случаях состояние пациента может ухудшится, и он сам, как и его родственники не всегда точно знают, следует ли обращаться за помощью врача или продолжать наблюдать. Николай Малышев объяснил, какие симптомы должны обязательно насторожить.
В первую очередь это сильная головная боль, а также повышение температуры устойчиво выше 38,5С. Обязательно тревогу должны вызывать проблемы с дыханием в виде одышки, боли в области сердечной мышцы. Лучше, если дома у вас имеется пульсоксиметр - это портативный прибор, позволяющий определить насыщение кислородом крови. Если его показатель ниже 95, обязательно свяжитесь со скорой помощью и проконсультируйтесь. Падение этого показателя ниже 94% - однозначный повод для вызова скорой помощи.
Ну а пока карета скорой не прибыла, Малышев советуют опираться только на симптоматическое лечение в виде парацетамола. Если дома есть какие-то кислородные аппараты, ими тоже можно пользоваться при низкой сатурации. Но в настоящий момент в большинстве населённых пунктов России скорая помощь приезжает относительно быстро, что связано со снижением числа пациентов с коронавирусом. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Николай Малышев
Медицина
Врач-инфекционист, доктор медицинских наук
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