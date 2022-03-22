Штамм Омикрон вовсе не является безопасным
Биолог Анча Баранова из США полагает неправильным считать Омикрон-штамм коронавируса безопасным, если сравнивать его с другими вариантами. Она считает, что болезнь сейчас протекает более мягко у большинства из-за популяционного иммунитета.
По мнению учёной, штамм Омикрон вызывает более мягкое течение коронавируса у людей, которые ранее уже болели ковидом или получали от него вакцины. Вот почему в большинстве случаев коронавирус протекает с умеренными симптомами. А вот те, кто этого иммунитета не обрёл, сталкиваются с более тяжёлым течением и даже умирают. Отметим, что в России смертность от коронавируса по-прежнему выше 400 случаев ежедневно - это очень высокий показатель. Он как раз объясняется крайне низким уровнем популяционного иммунитета в нашей стране.
По мнению Анча Барановой, только 30% снижения тяжести симптомов штамма Омикрон объясняются изменением его структуры и дальнейшими мутациями, а 70% - это появление защитных антител в организме человека. Возникнуть они могут там только по двум причинам: после перенесенной ранее коронавирусной инфекции или после прививок. Кроме того, эксперт отмечает, что в течение года после коронавируса у человека всё равно сохраняется повышенная опасность смерти, связанная с острыми нарушениями мозгового кровообращения, то есть инсультами, тромбами, а также обострениями разного рода хронических болезней.
В целом, как считает Анча Баранова, большее количество переболевших Омикроном снижает показатель здоровья населения и увеличивает уровень возрастной смертности. Сейчас люди на планете стали более больными, а значит, они умрут раньше, чем если бы коронавирусной пандемии не было. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Анча Баранова
Медицина
доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США)
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