Уникальный имплант не даст умереть от разрыва аорты
Десятки тысяч россиян страдают от аневризмы аорты брюшной полости - смертельно опасного осложнения, постоянно угрожающего жизни. И вот теперь врачи разработали новую методику борьбы с этой патологией.
Разрыв аорты в брюшной полости грозит масштабными внутренними кровотечениями и довольно быстрой смертью в случае неоказания экстренной помощи. Как правило аневризма брюшной аорты вызывается ухудшением качества этого кровеносного сосуда из-за старения, курения и повышенного артериального давления, но свою роль также является играет и наследственность. У мужчин эта патология встречается в три раза чаще, чем у женщин - приблизительно 4% представителей сильного пола в возрасте от 65 до 74 лет имеют аневризму, причём, как правило, без каких-либо выраженных симптомов.
Если аневризму выявляют, она требует немедленного лечения, ведь 80% случаев невылеченный аневризмы аорты приводят к смерти. Чаще всего аневризму удаляют с помощью полостной операции, которая влечёт за собой некоторые риски. Пациента погружают под общий наркоз, затем делают крупный разрез в области брюшного пространства, а уже потом врачи добираются до аорты, раскрывают её и удаляют аневризму, чтобы поместить на её место специальный шунт из гибкой трубки, служащий заменой стенки артерий.
В последние 30 лет хирурги активно применяют эндоваскулярное удаление аневризмы аорты. Масштабного разреза не требуется, через небольшое отверстие вводится имплант, который состоит из металлического каркаса. Он позволяет очень плотно сжать его и ввести через катетер в крошечной разрез через пах. Оказавшись на месте аневризмы, этот имплант расширяется, плотно прилегает к стенкам артерий и выполняет роль своего рода вкладыша, укрепляющего ослабленные стенки и препятствующие их разрыву. Этот тип операции менее опасен, риск смерти снижается почти на треть. Ну а пациенту необходимо провести в больнице всего три дня.
И вот теперь вместо традиционного импланта, используется новая версия длиной 9 см, состоящая из двух трубок, которые не соединены между собой, а расположены рядом в аорте. Чтобы не блокировать кровоснабжение каждой почечной артерии делается два открытых окна шириной 6 мм снаружи в месте соединения аорты с каждой почечной артерией. Это первый в своём роде имплант, изготовленный после МРТ на 3D-принтере, чтобы воссоздать точную модель аневризмы аорты. Именно поэтому он идеально подходит каждому пациенту. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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