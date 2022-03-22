«Хорошие» вирусы помогут бороться с инфекциями
Может ли проглатывание или вдыхание «хороших» вирусов стать новым методом борьбы с инфекциями? Эксперты уверены в том, что эта методика вполне жизнеспособна.
Медицина с помощью одних недугов может бороться с другими, что уже подтверждалось неоднократно. Мы знаем о том, что представляют из себя вирусы, и насколько они бывают опасны для жизни. Поэтому намеренное заражение каким-то вирусом для победы над другой инфекции не кажется очень мудрым подходом. Но именно это скоро начнут выполнять врачи. Вирусы окажутся чем-то вроде пробиотиков, с помощью которых мы укрепляем «хорошие» бактерии в кишечнике. В отличие от печально известного ковида эти вирусы будут применяться только в лечебных или профилактических целях, настраиваясь на уничтожение бактерий.
Речь о вирусах под названием фаги, которые не атакуют здоровые клетки. Их уже применяют в качестве альтернативы антибиотиков при лечении инфекций мочевыводящих путей, акне, незаживающих язв на стопах и туберкулеза. Исследование по данному вопросу становятся всё более масштабными из-за роста проблемы антибиотикорезистентности, которая появилась в связи с бесконтрольным использованием этих лекарств человечеством. Сегодня мы самостоятельно лечим антибиотиками любые болячки, из-за чего бактерии мутируют и становятся смертельно опасными.
Потенциал фагов, по мнению экспертов из Университетского колледжа Лондона, является просто безграничным для жертв антибиотикорезистентных инфекций. Так, недавно врачи из американского штата Джорджия успешно применили фаготерапию в отношении 30-летней жертвы террористической атаки в брюссельском аэропорту в 2016 году. Эта пациентка прошла через 5 операций, два года она была на антибиотиках из-за незаживающих костей в области бедра, и там появились резистентные супербактерии Klebsiella pneumoniae. Однако всего через несколько недель после включения в терапию фагов сломанное бедро начало заживать, и пациентка теперь может не только ходить пешком, но и даже ездить на велосипеде. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университетский колледж Лондона
Медицина
Университет города Лондон, входящий в состав Лондонского университета. Расположен в самом центре столицы, на Гауэр-стрит.
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