Из-за ошибочно диагностированного ковида девочка чуть не умерла
13-летняя девочка едва не скончалась из-за отёка на лице, спровоцированного инфекцией. Причём изначально ее приняли за последствия ошибочно диагностированного ковида.
26 декабря прошлого года у 13-летней Бонни Гент (Bonnie Ghent) из Англии тест на коронавирус дал положительный результат. А через неделю вокруг её глаз начали появляться отёки, к которым позднее присоединилась шишка на голове. Врач общей практики поначалу списал все эти симптомы на задержку жидкости из-за коронавируса и порекомендовал девочке принимать обезболивающие. Но в следующие несколько дней её состояние ухудшалось, и мама отвела её в поликлинику.
Но и здесь медики рекомендовали приём лекарств против аллергии. Родители вновь привели ребёнка к врачам через несколько дней, чтобы услышать рекомендацию о ледяном компрессии для лица и головы. И этот метод не помог, после чего девочку отправили в специализированный детский госпиталь. Только здесь были проведены обследования, которые показали наличие остеомиелита - инфекции в костях, которая уже распространилась на кость черепа.
Хирургам пришлось удалить заражённую кость, так что теперь на голове девочки огромный шрам от уха до уха. Она ожидает второй операции по установке металлической пластины для замены утраченной кости. И если бы ребёнка не доставили в ту самую детскую больницу, то через два дня она уже почти наверняка скончалась бы. Остеомиелит обычно поражает кости ног. У людей с ослабленной иммунной системой болезнь может начать развиваться после недавней травмы или операции по замене тазобедренного сустава. Если инфекция не подвергается лечению слишком долго, то врачам придётся удалять повреждённые кости. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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