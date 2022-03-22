Более 70% ковидных больных выходят из комы
Исследование показало, что свыше 70% пациентов с COVID-19, впадающих в кому на аппаратах ИВЛ, впоследствии приходят в сознание. К такому выводу пришли исследователи из Корнеллского университета в США.
Когда пациент с коронавирусом впадает в кому и подключается к аппарату искусственной вентиляции лёгких, то его ожидает самый мрачный прогноз. Но у родственников таких больных не должна пропадать надежда, поскольку 70% пациентов в коме на ИВЛ всё-таки приходят в сознание, как показало исследование американских ученых. А если они возвращаются к жизни, то их шансы на полное избавление от коронавируса во много раз вырастают. Исследование продемонстрировало низкий уровень смертности от коронавируса даже на раннем этапе пандемии, когда многие из ныне существующих методов лечения ещё не были в арсенале врачей.
Эксперты призывают более активно оглашать результаты этого исследования среди родственников тяжелых пациентов, поскольку они часто впадают в отчаяние, когда слышат новость о том, что их близкий находится в коме. Оказывается, шансы таких больных всё-таки являются достаточно высокими. Ранее сообщалось, что в украинских больницах из подключенных к ИВЛ и введённых в состояние комы пациентов с коронавирусом выживает только 30%. В Великобритании сообщалось о приблизительно 50-процентном шансе на выживаемость таких пациентов.
Нынешнее исследование базировалось на статистике из США. В этой стране с очень высокой скоростью активно внедряют новые методы и лекарства, включая и предназначенные для борьбы с коронавирусом. Вполне возможно, что именно поэтому выживаемость коматозников с COVID-19 здесь столь высока (правда, и количество умерших от ковида тоже максимальное). К сожалению, в России статистика не столь радужна, и выживаемость тяжелых больных у нас явно ниже 50%. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Корнеллский университет
Медицина
один из крупнейших и извстнейших университетов США, входит в Лигу плюща. Кампус данного университета находится в Итаке, штат Нью-Йорк
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