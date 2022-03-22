Вакциной от коронавируса впервые вылечили COVID-19
Все существующие в мире вакцины от коронавируса предназначены для профилактики заражения этим патогеном. Впервые в истории медицины учёные смогли применить эту вакцину уже для лечения существующего заболевания.
Житель Уэльса Йен Лестер страдал от редкого генетического иммунодефицита, а значит, входил в категорию особого риска в связи с угрозой тяжёлого течения коронавирусной инфекции. Он заразился COVID-19 в декабре 2020 ещё до начала широкого распространения прививок. 7 с половиной месяцев мужчина боролся с этой болезнью, которая вызывала у него ощущение сдавливания в грудной клетке, головные боли и экстремальную усталость. Он не мог получить вакцинацию в тот момент, когда на прививочные пункты уже пригласили всех британцев с иммунодефицитом, поскольку по-прежнему демонстрировал положительные тесты на COVID-19.
Но ученые из Университета Кардиффа решили дать ему две дозы вакцины от компании Pfizer с интервалом в один месяц в надежде, что это сработает ничуть не хуже обычных методов терапии и поможет иммунной системе всё-таки очиститься от вируса. Результаты показали, что количество вирусных частиц через две недели после первой инъекции сократилось в 64 раза. Это продемонстрировало, что вакцина даёт очень хороший лечебный эффект.
В августе прошлого года Лестер всё-таки победил вирус - через 72 дня после первой прививки. Его история теперь опубликована в медицинских журналах. Считается, что в медицине вакцину для профилактики коронавируса впервые использовали именно в лечебных целях. Пока все прививки делаются исключительно для того, чтобы человек не заболел изначально, или для того, чтобы уже после заражения болезнь не протекала в тяжелой форме. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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