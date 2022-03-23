Новый штамм коронавируса может прийти из Азии
По мнению экспертов Роспотребнадзора, нельзя исключить возникновения новой версии COVID-19 в Западно-Тихоокеанском регионе. К нему относят Китай, из которого на нашу планету обрушивались почти все самые знаменитые эпидемии гриппа, а также Корею, другие страны Южной Азии, Австралию и Океанию.
В Западно-Тихоокеанском регионе продолжается резкий рост заболеваемости коронавирусом. Это связано с тем, что власти многих стран, расположенных здесь, сумели с помощью жёстких карантинов избежать массовых заражений. К примеру, на континентальном Китае, за исключением Гонконга, до сих пор, по официальным данным, за весь период пандемии ковидом заразились всего 136 000 человек. А вчера на территории Южной Кореи только за один день было зарегистрировано 350 000 (!) новых заражений. Эта волна набирает обороты по всему региону, коронавирус распространяется среди людей, ранее не болевших.
Именно поэтому в Роспотребнадзоре полагают, что данные условия создают идеальный шторм для появления новой опасной мутации коронавируса. И она опять может обрушиться на нашу планету из Азии. Что до снятия коронавирусных ограничений во многих странах мира включая и Россию, то это не связано с завершением пандемии, а являются попыткой властей как можно скорее вернуть общество к привычному образу жизни и стимулировать экономику.
Роспотребнадзор категорично утверждает, что кардинальное улучшение эпидемиологической обстановки возможно только тогда, когда у 80% населения будет коллективный иммунитет. Сейчас в России, по официальным данным, через полный курс вакцинации прошло менее 50% населения. Но неизвестно количество россиян, которые переболели коронавирусом, поскольку их явно намного больше, чем по официальной статистике. Многие не обращались за проведением тестов, так как переносили инфекцию в легкой или средней форме. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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Медицина
федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения
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