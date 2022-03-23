Госпитализации после прививок от ковида встречаются крайне редко
Американские ученые выяснили, что менее одного человека из каждой тысячи, что прошли через полный курс вакцинации от коронавируса или ранее переболели им, впоследствии попадает на больничную койку с коронавирусной инфекцией. А это подтверждает выводы предыдущих работ о том, что прививки - лучший способ предотвратить тяжёлые форму коронавируса и защититься от смерти.
Ничтожное количество людей, прошедших через полный курс вакцинации или переболевших коронавирусом в прошлом, впоследствии заболевают коронавирусной инфекцией настолько тяжело, что это требует госпитализации. Таковы выводы исследования, проведённого экспертами из Клиники Майо. Оно подтверждает выводы предыдущих работ о том, что вакцинация - это лучший способ предотвратить тяжелую форму COVID-19, защитить от госпитализации и смертности. Авторы исследования наблюдали за более чем 100 000 пациентов, проходящих через лечение, от 18 лет и старше и давших положительный тест на COVID-19. Все они были вакцинированы от коронавируса.
Из общего количества только 69 человек впоследствии попали на больничную койку из-за развития тяжелой формы коронавирусной инфекцией. Таким образом было установлено, что уровень госпитализаций составляет 0,06% для вакцинированных пациентов, 0,03% для ранее переболевших, но не получивших прививки и 0,01% среди тех, кто ранее болел и также прошёл через полный курс вакцинации.
Несмотря на некоторые различия между этими тремя группами, исследователи подчеркивают, что они не являются статистические существенными. Результаты нынешнего наблюдения подтверждают выводы прошлых работ о том, что вакцинация является очень надёжным инструментом обеспечения натурального иммунитета, как и перенесённая болезнь. Если вы них хотите рисковать собственным здоровьем, то обязательно сделайте прививки. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Клиника Майо
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