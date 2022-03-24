Приём лекарств от тошноты грозит инсультом
Широко выписываемые жертвам постоянной тошноты препараты могут в три раза увеличивать риск инсульта. К такому важному выводу пришли исследователи из Университета Бордо во Франции.
Миллионы людей в разных странах мира принимают таблетки от тошноты. Они относятся к группе aнтидофаминергических противорвотных препаратов и довольно часто выдаются по рецепту для борьбы с неприятными симптомами, которые сопровождают такие расстройства, как мигрень или даже химиотерапию. И вот теперь исследование с участием более 30 000 человек показало, что три типа этих лекарств в 2,5-3,5 раза увеличивают риск ишемического инсульта.
Ишемическим называют острое нарушение мозгового кровообращения, вызванное образованием тромба в кровеносных сосудах. Инсульты из-за тромбов встречаются приблизительно в три раза чаще, чем инсульты, спровоцированные внутренними кровоизлияниями, которые называются гемаррогическими. Правда, именно эти нарушения в кровоснабжении мозга считаются самыми опасными - геморрагический инсульт вызывает гораздо более тяжёлые и необратимые последствия.
Французские ученые предположили, что лекарства от тошноты могут влиять на приток крови к мозгу и тем самым увеличивать риск инсульта. Антидофаминергические противорвотные препараты блокируют выделение гормона удовольствия дофамина, из-за которого и возникает тошнота. Они не дают ему активировать мозг. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Бордо
Медицина
государственное высшее учебное заведение во Франции. История UB берёт начало ещё с 1441 года.
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