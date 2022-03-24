Широко используемые лекарства от тошноты связаны с повышенным риском инсульта
Лекарства, известные как антидофаминергические противорвотные средства (АДА), связаны с повышенным риском ишемического инсульта. Они широко используются для облегчения тошноты и рвоты, Такие данные представлены в исследовании, опубликованном в журнале BMJ.
Результаты показывают, что три изученных АДА (домперидон, метопимазин и метоклопрамид) ассоциировались с повышенным риском, особенно в первые дни применения, но наибольшее увеличение было обнаружено для метопимазина и метоклопрамида. Исследователи предполагают, что потенциальное действие АДА на приток крови к мозгу может объяснить этот более высокий риск.
Как и нейролептики, АДА являются антидофаминергическими препаратами — они блокируют активность дофамина в головном мозге. Нейролептики были связаны с повышенным риском ишемического инсульта, но было незивестно, может ли этот риск распространяться на другие антидофаминергические средства.
Чтобы восполнить этот пробел, группа исследователей из французского центра Inserm и Университета Бордо оценила риск ишемического инсульта, связанный с использованием АДА. Приняв во внимание потенциально важные факторы, исследователи обнаружили, что пациенты, которым недавно были назначены АДА, могут подвергаться трехкратному увеличению риска инсульта. Дальнейший анализ по возрасту, полу и наличию деменции показал аналогичные результаты. При этом мужчины подвергались самому высокому (в 3,59 раза большему) риску.
Ранее специалисты назвали фактор, увеличивающий риск инсульта в четыре раза.
Университет Бордо
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