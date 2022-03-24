Фертильная смазка оказалась опасной для сперматозоидов
Продвигаемая производителями смазка, которая якобы должна повысить фертильность, в реальности наносит вред сперматозоидам. Безопасным природным лубрикантом названы белки куриных яиц.
Очень многие производители смазки продвигают свой продукт в качестве «абсолютно безопасного» для фертильности. Другими словами, они утверждают, что если эта смазка наносится на половой член, то она ни в коем случае не препятствует желаемому оплодотворению, то есть не мешает сперматозоидам проникать через влагалище в матку и оплодотворять там яйцеклетку. Однако исследование показало, что сразу три популярных вида смазки, которые продвигаются как безопасные для фертильности и продаются за очень внушительные деньги, в реальности снижают подвижность сперматозоидов, то есть их способность плыть в правильном направлении ради оплодотворения яйцеклетки.
Несмотря на разного рода маркетинговые заявления, как установили исследователи, эти продукты нарушают нормальное зачатие. Но данная научная работа на этом не замыкалась, так как ее авторы также обнаружили два несколько странных на слух натуральных лубриканта. Ими могут быть оливковое масло и яичный белок. К слову говоря, на некоторых интернет-форумах можно найти немало поклонников этих средств.
Оливковое масло, правда, несколько замедляет способность сперматозоидов распространяться, но не так сильно, как дорогостоящие лубриканты. А вот белки, оказывая желаемое смазывающее воздействие, вообще никак не влияли на подвижность сперматозоидов. Впрочем, сырые яйца содержат вредные бактерии, включая сальмонеллу, так что использовать такую смазку во время секса эксперты всё-таки не рекомендуют. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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