Вакцину от ковида признали безопасной для младенцев
Фармацевтический гигант Moderna утверждает, что его вакцина от коронавируса безопасна даже для малышей в возрасте от 6 месяцев. Успешно завершены клинические испытания препарата.
В среду представители Moderna объявили о том, что завершили вторую и третью фазу клинических испытаний своей вакцины против коронавируса для самых маленьких. По её результатам она оказалась безопасной для использования среди малышей от 6 месяцев и старше. Компания надеется, что этот укол будет доступен самым маленьким детям, то есть возрастной категории до 5 лет, уже в начале нынешнего лета. Крайне важно охватить вакцинами эту аудиторию для того, чтобы замедлить бесконтрольное распространение коронавируса.
Во второй и третьей фазе клинических исследований, которые как раз завершились, участвовали дети в возрасте от 6 месяцев до двух лет, а также от двух до шести лет. Правда, далеко не все эксперты согласны с тем, что вакцина необходима таким детям, поскольку им угрожает очень незначительный риск заражения коронавирусом и течения болезни в тяжёлой форме. Вполне возможно, что риск побочных эффектов от вакцин в данном случае будет выше.
Пока что вакцина от Moderna одобрена только для взрослых от 18 лет и старше, однако и там у неё возникли некоторые трудности, особенно на зарубежных рынках. Они связаны с тем, что данная вакцина увеличивает вероятность развития опаснейшего осложнения для сердца миокардита у её получателей моложе 30 лет. Moderna - это американская компания, которая расположена в Кембридже, штат Массачусетс. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Moderna
Медицина
мериканская биотехнологическая компания, занимающаяся разработкой лекарственных средств на основе матричной РНК
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