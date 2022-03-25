Искусственные подсластители связали с раком
Употребление искусственных подсластителей увеличивает опасность развития злокачественных опухолей. Таково исследование ученых из французского института INSERM.
Учёные из Франции связали употребление искусственных подсластителей с риском развития опухолей. Само исследование было достаточно масштабным, но не участвовавшие в нём эксперты заявили, что не увидели исключительных доказательств, позволяющих рекомендовать людям не использовать искусственные подсластители. Спрос на них в последние годы резко увеличился, а кроме того, их применяют и производители так называемых диетических продуктов питания от газированных напитков до разного рода сладостей. Целью их применения является защита от прибавки веса из-за сахара.
При этом до сих пор учёные ведут споры о том, насколько эти заменители сахара полезны или вредны сами по себе. И вот теперь французские ученые проанализировали данные по более чем 100 000 человек, которые самостоятельно сообщали о своём рационе, образе жизни и здоровье в период с 2009 по 2021 годы. Полученные данные по подсластителям сравнили с числом опухолевых заболеваний, сделав поправку на другие переменные вроде курения, неправильного питания, возраста и уровня физической активности.
Установлено, что употреблявшие самое большое количество искусственных подсластителей участники имели на 13% более высокий риск рака, по сравнению с теми, кто их не употреблял. Повышенная опасность развития опухолей наблюдалась при употреблении таких подсластителей, как аспартам и ацесульфам калия, которые используются в очень многих безалкогольных напитках. 79% участников были женщинами, 37% активно употребляли искусственные подсластители. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
INSERM
Медицина
Французский биомедицинский научно-исследовательский институт
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