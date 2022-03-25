Аспирин повышает выживаемость у некоторых пациентов с коронавирусом
Исследование показало, что прием аспирина помогает некоторым пациентам с коронавирусом повысить выживаемость при тяжелой форме болезни. Это недорогой препарат, выполняющий роль противовоспалительного средства и антикоагулянта.
Получавшие аспирин пациенты, которые начинали терапию буквально через день после госпитализации и имели умеренную форму коронавируса, почти на 14% реже умирали в больнице в течение 28 дней, по сравнению с теми пациентами, которые аспирин не получали. Таковы итоги исследования с участием более чем 112 000 пациентов из США, которое проводилось с 1 января 2020 по 10 сентября 2021. В абсолютных числах исследователи обнаружили, что раннее введение аспирина в терапию сокращает риск смерти на 1,6%. А это значит, 63 пациента необходимо лечить этим лекарством для того, чтобы одного из них спасти от смерти в больнице.
Количество случаев легочной эмболии - смертельно опасного тромба, который блокирует кровеносный сосуд в лёгких - также существенно снижалось при приёме аспирина - почти на 30%, как показало исследование. Самую большую пользу от этого лекарства получали пациенты старше 60 или имевшие какие-то хронические расстройства со здоровьем. Хотя у аспирина есть собственные риски, связанные с повышенной угрозой кровотечений, не было обнаружено никакой существенной разницы в числе эпизодов подобных осложнений между пациентами, получившими аспирин и теми, кто их и не получал.
Однако авторы исследования настаивают, что риски необходимо тщательно взвешивать перед началом лечения. Необходимо рандомизированное контролируемое исследование по золотому стандарту проведения подобных работ, чтобы подтвердить полученные выводы. Пока они не могут убедительно свидетельствовать о том, что именно приём аспирина сокращает госпитальную смертность. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Вашингтона
Медицина
государственный научно-исследовательский университет в Сиэтле, штат Вашингтон
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