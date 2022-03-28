Уникальная двойная трансплантация лёгких спасла жизнь
54-летнему некурящему жителю Чикаго понадобилась невероятно редкая двойная трансплантация лёгких из-за опухоли. Теперь он может снова посещать спортзал.
Более 90% случаев опухолей лёгких вызваны курением, а риск заядлого курильщика столкнуться со злокачественными новообразованиями этих органов составляет приблизительно 18%. Однако существует вероятность и того, что рак лёгких разовьётся у людей некурящих, причём не из-за пассивного курения, а из-за воздействия некоторых вредных веществ вроде асбеста, с которыми они сталкиваются по работе. 54-летний Альберт Коури из США никогда не курил, однако заболел раком легких, который был выявлен в тяжелой форме. Это было связано с тем, что мужчина длительное время работал на строительстве и занимался цементом, то есть дышал вредной пылью. В начале 2020 года него появились боли и кашель с кровью.
Вначале Альберт предположил, что заразился коронавирусом, но у него выявили первую стадию рака лёгких. На этой стадии прогноз обычно весьма благоприятный, но несмотря на своевременное начатую химиотерапию, мужчине ничего не помогало. К сожалению, опухоль была неоперабельной. Довольно скоро ему объявили о том, что шансов на выживание нет.
Однако в сентябре 2021 года Альберт прошёл через 7-часовую хирургическую операцию в одном из чикагских госпиталей, которая является уникальной в своём роде. Обычно пересадка не проводится пациентам с раком лёгких на терминальной стадии, но для Альберта врачи сделали исключения. И теперь, 6 месяцев спустя, лёгкие прекрасно работают, в них нет никаких признаков рака. Операция стала возможной потому, что рак не дал метастазов в других частях тела, так что эта процедура имела смысл. Мужчина теперь может даже снова посещать спортзал и вести прежнюю жизнь. А его операция даёт надежду и многим другим подобным пациентам. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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