Названа малоизвестная причина ранней менопаузы
Подвергшиеся сексуальному насилию в детстве женщины могут, в среднем, на 11 лет раньше вступать в менопаузу. К такому выводу пришли ученые из новозеландского Университета Отаго.
Испытавшие сексуальное насилие в детском возрасте женщины обладают в два раза более высоким риском столкнуться с менопаузой к 40 годам. Это, в среднем, на 11 лет раньше нормы, по сравнению с их ровесницами, у которых не было таких травмирующих детских впечатлений. В исследовании новозеландских учёных приняли участие 1 265 женщин, появившихся на свет в 1977 году. Более половины из них сталкивались с детским сексуальным насилием, и у них возраст начала менопаузы составил 40 лет. В группе тех, кто с насилием не сталкивался, он равнялся 51 году.
Сами по себе выводы этого исследования должны внушать серьезные опасения, поскольку они имеют большое значение для значительного количества женщин. Ранняя менопауза связана с целым рядом угроз для здоровья, включая сердечно-сосудистые заболевания, остеопороз и деменцию. Увы, проблема сексуального насилия над детьми в мире очень распространена. По статистике, с его проявлениями сталкивается каждая третья девочка и каждый седьмой мальчик ещё до достижения взрослого периода жизни.
Отметим, что эпизоды сексуального насилия определялись только на основе устных рассказов женщин, которые приняли участие в этом исследовании. К таким эпизодам относили любые насильственные сексуальные контакты до достижения 16-летнего возраста. Выводы этого исследования совпадают с другими научными работами, которые показывали огромный риск для здоровья сексуального насилия в детском возрасте. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Отаго
Медицина
государственный университет, базирующийся в Данидин, Отаго, Новая Зеландия
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