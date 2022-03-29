Таблетка-антисептик предотвратит рецидив цистита
Стерилизующая мочу таблетка может предотвратить рецидивы инфекционных заболеваний мочевыводящих путей. Новое исследование учёных из Newcastle upon Tyne NHS Hospitals Foundation Trust показало, что это лекарство работает не хуже антибиотиков.
Британские учёные провели исследование, которое показало ещё один эффективный метод борьбы с рецидивами инфекцией мочевыводящих путей. Одним из наиболее распространённых недугов из этой категории является цистит. Речь о таблетке из категории антисептиков, которая, что называется, стерилизует мочу. По статистике, 80% женщин когда-либо встречаются с подобными инфекциями. Их острая форма проходит за несколько дней без лекарственного вмешательства или за счёт использования антибиотиков, но приблизительно 25% представительниц прекрасного пола сталкиваются с рецидивами этих недугов до трех раз в году. Обычно таким пациентам назначают низкие доза антибиотиков на протяжении шести месяцев или года, но эта терапия не лишена целого ряда рисков.
Женщины особенно уязвимы перед циститом из-за того, что их мочеиспускательный канал короче, чем мужской, и расположен гораздо ближе к анальному отверстию. Антисептическая таблетка под названием метенамина гиппурат убивает бактерии в моче. Лекарство расщепляется в организме в формальдегид, являющийся натуральным дезинфектантом. А он, в свою очередь, «денатурирует» белки бактерий, разрушая их молекулярную структуру, то есть тем самым просто уничтожая.
В новом исследовании приняли участие 240 женщин с рецидивами инфекций. Они получали либо метенамина гиппурат, либо один из трёх стандартных антибиотиков ежедневно в течение года. Антисептический препарат был таким же эффективным средством профилактики рецидивов, что и антибиотик в низких дозах. Но по уровню вредного воздействия на организм, конечно, антисептик был гораздо лучше, чем антибиотик. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Newcastle upon Tyne NHS Hospitals Foundation Trust
Медицина
является одной из университетских учебных больниц Шелфордской группы и фонда NHS Foundation Trust. Оказывает неотложную медицинскую помощь.
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