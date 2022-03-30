Летучие мыши переносят самые вирулентные, но не опасные вирусы
Исследование показало, что летучие мыши являются переносчиками наиболее вирулентных вирусов. Но они не относятся к числу самых опасных.
Значительное количество инфекционных заболеваний вроде вируса Эбола, а также острого респираторного синдрома связаны с летучими мышами. Это так называемые зоонозные вирусы или патогены, которые распространяются через животных. И вот теперь изучающие эти типы вирусов исследователи обнаружили, что хотя летучие мыши и переносят наиболее вирулентные (так называют способность вируса вызвать симптомы болезни) патогены, они вовсе не всегда являются самыми опасными. Автор исследования определяли показатели летальности вирусов, их агрессивности среди людей, оценивая набор данных по 89 зоонозным млекопитающим и птицам.
Именно летучие мыши оказались резервуарами самых заразных вирусов. Хотя приматы переносили менее вирулентные патогены, они вызывали самую высокую смертность среди людей. Результаты этого наблюдения показывают, что оценка зоонозных вирусов должна обязательно включать в себя длительное исследование эпидемиологической динамики. Не следует ограничиваться лишь наблюдениями за какими-то конкретными популяциями животных.
По уровню вирулентности летучие мыши превосходили даже птиц, которые также считаются особыми резервуарами зоонозных патогенов из-за происходящих в их организме молекулярных адаптаций, необходимых для поддержки физиологических особенностей полёта. Отметим, что COVID-19, в соответствии с некоторыми концепциями, изначально зародился в организме летучих мышей. Оттуда через какое-то передаточное звено он и проник в человеческий организм. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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