Искусственный интеллект поможет при диагностике рака груди
Крупное по масштабу исследование учёных из Норвегии показало, что искусственный интеллект может помочь при диагностике опухоли молочной железы. Его надо более активно использовать при маммографии.
Полученные при диагностике маммограммы обычно создают значительную рабочую нагрузку для рентгенологов. Особенно, когда они делаются в рамках диспансеризации большого числа пациентов. Для облегчения этой нагрузки учеными Университета Осло был предложен искусственный интеллект, который дополнительно считывал маммограммы. Технология продемонстрировала очень неплохие результаты в выявлении злокачественных новообразований. Авторы исследования сравнили производительность уже доступной коммерческой системы искусственного интеллекта с обычным считыванием маммограмм специалистами.
Исследование было основано почти на 123 000 диагностических процедур, проведённых более чем у 47 000 женщин. В ходе него было выявлено 752 опухоли. Искусственный интеллект справлялся с диагностикой рака груди лучше обычных врачей. Более того, эта система не только вы являла опухоли, но и давала прогнозы по их развитию и лечению.
При этом авторы исследования подчеркивают, что пока система искусственного интеллекта не должна использоваться в качестве единственного инструмента диагностики. Это при всех вариантах лишь дополнительный помощник онколога и рентгенолога. Необходимы новые исследования перед тем, как данная система будет широко внедряться в клиническую практику. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Осло
Медицина
старейший и крупнейший университет Норвегии. Расположен в столице страны городе Осло
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