18% переживших ковид становятся диабетиками
Почти каждый пятый пациент, перенесший коронавирус, впоследствии сталкивается с диабетом. К такому выводу пришли индийские врачи, наблюдавшие за своими пациентами.
Более 18% пациентов с коронавирусом после выписки сталкивались с полноценным диабетом, как показали наблюдения в Индии. Помимо воспаления лёгких, тромбов в сосудах и других серьёзных осложнений для здоровья, которые вызываются умеренной или тяжелой формой COVID-19, это заболевание, как теперь выясняется, ещё и запускает хроническое метаболическое расстройство. В госпитале, где проводилось исследования, были выделены для жертв COVID-19 500 коек. Из этих пациентов, включая 198 женщин, 92 впоследствии стали жертвами диабета уже после выписки.
Средний уровень глюкозы у этих пациентов составлял 239 мг/дл, а в группе, не столкнувшихся с диабетом, этот показатель составлял 114 мг/дл. Пережившие COVID-19 пациенты испытывают повышенный риск самых разных болезней, как заразных, так и незаразных. Авторы исследования выяснили, что диабет после коронавируса нередко выявляется и у пациентов моложе 30. Так, из 47 человек в возрастной группе от 20 до 29 лет, которые проходили лечение в больнице, у 9 впоследствии отмечался повышенный уровень глюкозы в крови.
При этом в группе от 50 до 59 с диабетом столкнулись 16 человек из 35. Стоит отметить, что это исследование затронуло только 500 пациентов, его никак не назовёшь широкомасштабным, поэтому далеко идущих выводов делать не следует. Но даже эти результаты всё равно являются весьма тревожными. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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