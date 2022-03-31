Какие продукты противопоказаны при COVID-19
Известный российский диетолог Елена Игнатикова рассказала о том, какие продукты не следует употреблять жертвам коронавирусной инфекции. По крайней мере, на период острой фазы развития заболевания.
Если тест показал наличие у вас коронавируса, и особенно спровоцированного штаммом Омикрон, то нужно отказаться от сладостей, содержащих много сахара. В интервью радио Sputnik Елена Игнатикова подчеркнула, что сахар угнетающе воздействует на иммунитет, замедляя и затрудняя естественное восстановление. А в большинстве случаев коронавирус не требует никакого специфического лечения, как простуда или грипп, и человеку нужно рассчитывать только на собственные силы.
В мороженом особенно много так называемых добавленных сахаров, которые негативно влияют на иммунитет. Избыток сахара в организме подавляет иммунную систему, поэтому употребление столь любимого многими людьми лакомства для заболевших коронавирусом крайне не рекомендуется. А вот если вы уже поправились и проходите через период реабилитации, то мороженым себя побаловать можно, но не в больших количествах.
А что же рекомендуется есть пациентам с коронавирусом? Их пища должна быть насыщенной не только калориями, но и полезными питательными веществами, укрепляющими иммунитет. К ним относятся цельнозерновые, пищевые волокна, фрукты и овощи. Кстати, Игнатикова советует употреблять овощи в отварном виде и не забывать про продукты с высоким содержанием белка. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Елена Игнатикова
Медицина
врач-терапевт, диетолог КДЦ ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России
Оставить комментарий