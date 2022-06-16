Врач Игнатикова: стройные внешне люди могут иметь скрытое ожирение

«Ожирение не всегда означает, что у человека имеется лишний вес. Внешняя стройность не гарантирует, что в организме присутствует баланс между мышечной и жировой тканью», - рассказала Игнатикова в интервью

«Люди внешне выглядят стройными, но у них есть избыточная жировая ткань», - сказала медик.

«Необходимо соблюдать баланс в рационе белков, жиров и углеводов, равномерно распределять калорийность в течение дня, регулярно заниматься спортом».