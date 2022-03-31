Тяжёлая астма ухудшает шансы при коронавирусе
Крупное исследование показало, что риск коронавируса значительно выше у людей, которые имеют тяжёлую астму или плохо контролирует её. Этот вывод получен учёными Имперского колледжа Лондона.
Британские учёные выяснили, что дети и взрослые с астмой в лёгкой форме или уверенно контролирующие эту болезнь с помощью лекарств, не обладают повышенным риском тяжелой формы коронавируса. А вот маленькие и взрослые пациенты с тяжелой астмой, либо не способные её хорошо контролировать, значительно чаще оказываются на больничной койке с COVID-19. Сама госпитализация уже говорит о том, что болезнь протекает в тяжелой форме.
Проведено крупнейшее исследование по данному вопросу за весь период пандемии, которое изучало связь между астмой и коронавирусом. Оно охватило более 80% взрослых и 75% подростков во всей Англии. Его авторы использовали анонимную информацию из переписи населения, данные от врачей общей практики, больничную статистику, а также зарегистрированные случаи смертей в период с января 2020 по сентябрь 2021.
Хорошо известно, что наличие каких бы то ни было респираторных заболеваний крайне опасно при заражении коронавирусом. Учёные давно говорили, что астматики и жертвы хронической обструктивной болезни лёгких могут в более тяжёлой форме переносить коронавирус, который атакует респираторную систему. И вот теперь исследование показывает, что далеко не всем пациентам с астмой нужно так сильно боятся ковида. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Имперский колледж Лондона
Медицина
Университет города Лондон, входящий в состав Лондонского университета. Расположен в самом центре столицы, на Гауэр-стрит.
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