Роспотребнадзор не будет требовать ПЦР-тест для возвращающихся в Россию
Роспотребнадзор принял решение отменить обязательный ПЦР-тест для тех, кто возвращается в Россию через сухопутные границы. Это не касается граждан, которые используют для путешествий самолёты.
Отныне при пересечении сухопутной границы России уже не понадобится сдавать ПЦР-тест. Необходимость этого отменена, как удалена и специализированная анкета на портале госуслуг для граждан страны, которые возвращаются по железной дороге или на автомобилях. Теперь ПЦР-тест будет актуален только для тех, кто прибывает в аэропорты, то есть пользуется воздушным транспортом. Отметим, что это касается только граждан России, но не иностранных государств.
Этот документ уже вступил в силу с 1 апреля 2022 года. Ранее за несданный ПЦР-тест россиян, которые возвращались на родину, мог ожидать серьёзный штраф. Теперь на фоне смягчения эпидемиологической обстановки в Роспотребнадзоре приняли решение это требование отменить. Сегодня стало известно, что аналогичное решение приняли и в Таиланде, где всем иностранцам уже с сегодняшнего дня не нужно сдавать ПЦР-тест перед вылетом в страну, то есть за 72 часа до посадки в самолёт.
Это коснется значительного количества россиян, которые любят Таиланд как одно из популярных направлений для круглогодичного отдыха. Однако туристам всё равно необходимо будет заполнять специальные формы в туристическом приложении Thailand Pass, куда требуется также помещать сканы документов. Действующие карантинные и бескарантинные схемы сохраняются, как и требования сдавать ПЦР-тест вначале по прибытии в страну, а затем через 5 дней. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения
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