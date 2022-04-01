Каким образом цинк укрепляет иммунитет
Исследование показало, каким образом добавки с цинком укрепляют иммунитет. Установлено, что цинк может положительно влиять на здоровье.
Науке хорошо известна способность цинка усиливать иммунный функционал, но до последнего времени учёные не знали, каким образом это происходит. И вот теперь исследователи из Fred Hutchinson Cancer Research Center обнаружили сразу два пути, которыми данный минерал поддерживает иммунную систему. Итоги исследования показывают, что с помощью цинка можно укреплять здоровье. Опыты на лабораторных мышах продемонстрировали, что цинк необходим для развития сражающихся с болезнями иммунных Т-клеток и регенерации вилочковой железы - того самого органа в нашем теле, который и производит Т-клетки.
Итоги исследования укрепляют понимание того, что именно цинк делает с иммунной системой, и позволяют использовать его в качестве перспективной терапевтической стратегии для ускоренного восстановления иммунитета. Исследование также показало, что экспериментальный компонент, который повторяет действие цинка в человеческом теле, работает даже ещё лучше, чем этот природный минерал в деле усиления и восстановления иммунитета.
Теперь авторы исследования выясняют, как цинк может использоваться на фоне недавно полученных данных о способности иммунной системы самовосстанавливаться. Это может привести к различным видам терапии для укрепления иммунного функционала у пациентов, получивших трансплантацию стволовых клеток крови при лейкозах или у людей с хроническим снижением иммунитета, связанным со старением. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Fred Hutchinson Cancer Research Center
Медицина
научно-исследовательский институт рака, основанный в 1975 году в Сиэтле, штат Вашингтон.
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