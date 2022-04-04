Перенесшим коронавирус угрожает иммунодефицит
Переболевшие COVID-19 люди могут столкнуться с иммунодефицитными состояниями. Об этом рассказала учёный-иммунолог Оксана Свитич.
В интервью "Радио России" член-корреспондент РАН Оксана Свитич поведала, что практически в 100% случаев коронавирус приводит к ослаблению иммунной системы организма, из-за чего пациент оказывается более уязвимым перед разными другими инфекциями, обычно успешно отражаемыми иммунитетом. Это касается и острых, и хронических патологий, и даже опухолевых процессов. В норме значительная часть опухолей на начальном этапе подавляется иммунитетом, но если он дает слабину, то злокачественные новообразования могут развиваться. Следовательно, COVID-19 приводит к иммунодефицитному состоянию, причём, по мнению доктора Свитич, довольно тяжёлому.
К счастью, это обратимая патология, но восстановление иммунитета проходит по-разному у пациентов. При самом благоприятном развитии сценария иммунитет восстананвливает прежнюю форму за 30-90 дней, но существуют варианты, при котором на восстановление иммунитета может потребоваться до 6 месяцев. А если пациент переносит коронавирус в тяжёлом состоянии, то опасность для иммунитета ещё выше.
Дело в том, что при самых тяжёлых формах COVID-19 у пациентов развивается гиперреакция иммунной системы или цитокиновый шторм, для ликвидации которой требуется приём иммуносупрессорных препаратов. А они ещё сильнее ослабляют иммунитет, и таким образом восстановление иммунной системы затягивается. Если в этот период человек столкнётся с какой-то даже не смертельной инфекцией, то она может спровоцировать летальный исход из-за отсутствия иммунитета. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Оксана Свитич
Медицина
ученый иммунолог, член-корреспондент РАН, директор Института вакцин и сывороток им. Мечникова
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