Пережившим коронавирус целый год угрожают инфаркты
Перенесшим ковид пациентам в течение следующего года угрожает повышенный риск инфаркта, как показало исследование. Опасность этого сердечного приступа вырастает на 63%.
Исследователи из Вашингтонского университета доказали, что переболевшие коронавирусом на 63% больше рискуют перенести инфаркт в течение следующего года вне зависимости от их возраста или того, насколько тяжело они переносили COVID-19. Учёные проанализировали истории болезней более 150 000 человек и сравнили их с контрольной группой из 11,5 млн, у которых не было положительных тестов на COVID-19.
Риск сердечной недостаточности, инсультов и болезней сердца был ощутимо выше в первые 12 месяцев после заражения коронавирусом. В целом, победившие ковид на 55% чаще сталкивались с какими-либо сердечно-сосудистыми осложнениями, по сравнению с теми, кто не болел. Исследователи из Вашингтона опасаются, что повальная заболеваемость коронавирусом в мире приведёт к многим миллионам дополнительных инфарктов и другим осложнениям в самое ближайшее время.
По их оценкам вирус уже спровоцировал 15 млн дополнительных сердечно-сосудистых осложнений по всей планете. Во время заражения вирус атакует клетки организма, что может вызвать повреждения сердечной ткани и иммунной системы. А это, по мнению исследователей, провоцируют проблемы с сердцем. Исследование показывает, что данные проблемы отмечаются даже среди людей, которые переболели коронавирусом в умеренной форме и ранее на сердце никогда не жаловались. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Вашингтона
Медицина
государственный научно-исследовательский университет в Сиэтле, штат Вашингтон.
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