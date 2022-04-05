Рак груди можно засечь в грудном молоке
Ранние предупреждающие признаки опухолей молочных желез можно обнаружить в грудном молоке и крови. К такому выводу пришли эксперты из Университета Кларксона.
Первые признаки рака груди можно обнаружить в грудном молоке и в анализах крови. Врачи надеются, что это открытие приведёт к созданию теста для обнаружения рака груди у женщин, которые не слишком часто проходят через маммограммы. Эксперты из Нью-Йорка сделали данное открытие, анализируя образцы грудного молока от 6 женщин.
Все они сражались с одним из самых распространенных типов рака груди под названием инвазивная протоковая карцинома. Женщины с этой болезнью, как оказалось, имели одинаковый уровень 23 специфических белков в грудном молоке, по сравнению с теми, у кого опухолей не было. Эти белки также определялись в крови, а значит, они не просто обнаруживаются в организме беременных или молодых мам.
Если результаты этого небольшого исследования будут подтверждены в ходе более значительных по масштабу работ, то в традиционную диагностику рака груди включат анализы крови и грудного молока. Тем более, что они актуальны для женщин моложе 40, чаще всего и практикующих грудное вскармливание. В этой возрастной группе частые маммограммы просто не рекомендуются. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Кларксона
Медицина
частный исследовательский университет с главным кампусом в Потсдаме, штат Нью-Йорк , а также с дополнительными программами для выпускников и исследовательскими центрами в столичном регионе Нью-Йорка
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