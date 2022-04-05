Ученые нашли биомаркеры, выявляющие рак груди без маммографии

«Хотя маммография — полезный инструмент для выявления рака груди на ранней стадии, ее редко назначают женщинам младше 40 лет из группы низкого риска, — рассказывает Даниэль Уитэм, докторант Университета Кларксона в Нью-Йорке. — Поскольку биомаркеры, которые мы обнаружили в грудном молоке, также обнаруживаются в сыворотке крови, потенциально можно проводить скрининг у женщин любого возраста с использованием этих биологических материалов».

Ученые обнаружили новый набор белковых биомаркеров, которые помогут обнаружить рак груди по обычному анализу крови. Идентифицировать новые маркеры удалось с помощью грудного молока.Идентифицированные биомаркеры предназначены для определения инвазивной протоковой карциномы, одного из наиболее распространенных типов рака молочной железы. Однако исследователи говорят, что их подход можно использовать для выявления биомаркеров других типов рака груди. Уитэм подчеркивает, что если дальнейшие исследования будут успешными, подход к наблюдению за раком молочной железы изменится, что приведет к более высокой выживаемости среди женщин.Для исследования ученые взяли образцы грудного молока от трех женщин с диагнозом рак молочной железы и трех женщин без рака. Используя жидкостную хроматографию с тандемной масс-спектрометрией, исследователи сравнили относительные уровни определенных белков между двумя группами, чтобы выявить различия. Анализ выявил 23 различающихся белка.Теперь исследователи планируют провести исследование на большей группе женщин и проверить применимость этих биомаркеров в сыворотке крови. Если тесты будут успешными, можно будет разработать анализ крови для выявления рака молочной железы у женщин любого возраста.Ранее специалисты рассказали, какое косметическое средство абсолютно бесполезно