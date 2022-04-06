Смертность от коронавируса снижается во всём мире
На целых 43% уменьшилась смертность от коронавируса за истекшую неделю на нашей планете. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения.
ВОЗ выпускает еженедельный бюллетень, который анализирует статистику по заболеваемости, госпитализациям и смертности от коронавируса. Там говорится о том, что с 28 марта по 3 апреля количество положительных тестов на коронавирус снизилось в еженедельном исчислении на 16%, а смертность - на целых 43%. За неделю, таким образом, заразилось 10,3 млн человек, было зарегистрировано 26,2 тысячи смертей (каждый десятый умерший – из России).
Во всех регионах нашей планеты отмечается снижение количества заражений. На 19% - в Африке, на 16% - в Европе, на 16% -в Западно-Тихоокеанском регионе. На целых 73% уменьшилась летальность от коронавируса в Юго-Восточной Азии, на 63% - в Америке. Это связано с тем, что население местных стран уже обладает в значительной степени природным иммунитетом.
Больше всего коронавирусом за истекшую неделю заразилось на территории относительно небольшой Южной Кореей - более 2 млн человек. В Германии - 1,3 млн человек, во Франции – 959 тысяч, во Вьетнаме – 796 тысяч, а в Италии - 486 тысяч человек. Самая высокая смертность за неделю в США - 4 435, на втором месте, как обычно, Россия - 2 357, на третьем Корея - 2 336, далее идут Германия и Бразилия. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Всемирная организация здравоохранения
Медицина
является органом, направляющим и координирующим международную работу в области здравоохранения в рамках системы ООН.
Оставить комментарий