Детская психическая травма повышает риск рассеянного склероза
Последствия полученных в детстве психических травм могут сохраняться всю оставшуюся жизнь человека, вызывая у него целые фобии или нарушения. А жертвы физического насилия испытывают очень мощную психологическую боль и сталкиваются с серьёзными осложнениями для здоровья, что и подтвердило исследование ученых из больницы Haukeland University в Норвегии.
Наблюдения с участием почти 78 000 норвежских женщин показали, что негативные детские переживания, а особенно эмоциональное, сексуальное и физическое насилие, могут внести свой печальный вклад в повышение риска развития рассеянного склероза во взрослом возрасте. Это тяжёлая аутоиммунное заболевание, затрагивающее миллионы людей в разных странах мира. Насилие или пренебрежение интересами детей - довольно часто встречающееся явление в современном мире, которое провоцирует у ребёнка экстремальную разновидность стресса, как утверждают учёные.
Хронические стрессы, как давно доказано, связаны с негативными интеллектуальными и физиологическими последствиями для здоровья, а тяжёлые стрессовые события в жизни могут стать спусковым крючком для таких болезней, как рассеянный склероз, либо для его обострений. Однако до последнего времени не было известно, являются ли тяжёлые детские переживания причиной появления рассеянного склероза, который подобно многим другим аутоиммунным заболеваниям бывает довольно сложно своевременно диагностировать. При рассеянном склерозе иммунная система организма начинает по ошибке атаковать нервные клетки, уничтожая тем самым защитную миелиновую оболочку, что приводит к хроническим болям, мышечным спазмам, онемению и даже потере зрения.
Исследователи для изучения связи между рассеянным склерозом и детскими травмами объединили информацию из некоторых крупных по охвату лонгитюдных наблюдений за женщинами в период с 1999 по 2018 годы. Было доказано, чтобы подвергшиеся эмоциональному или сексуальному надругательство в возрасте до 18 лет женщины имели повышенный риск рассеянного склероза в последующей жизни. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Haukeland University
Медицина
Больница Haukeland University Hospital является самым крупным в Норвегии с точки зрения количества пациентов медцентром.
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