Важный гормон может защитить от слабоумия — как его повысить

— Сохранение когнитивных функций является серьезной проблемой для все более стареющего населения. Известно, что упражнения оказывают положительное влияние на здоровье мозга, поэтому выявление ключевых медиаторов, таких как иризин, стало важной целью исследований. Впервые мы показали, что растворимого иризина, а не его полноразмерного родительского белка FNDC5, достаточно, чтобы объяснить всю «выгоду» упражнений для когнитивных функций, — отметила Кристиан Ранн, доцент медицины HMS и руководитель программы в Массачусетсе.

С течением болезни постепенно теряется способность выполнять повседневные действия, общаться с людьми, могут появиться поведенческие проблемы. В конце концов человек полностью теряет себя, как личность.Пациентов с деменцией все больше, и к 2050 году число страдающих ею во всем мире достигнет 152 миллионов человек, отмечают британские медики., недавно открытый гормон, выявила в ходе исследования международная команда ученых из США, Дании и Италии. Он выделяется при физической нагрузке скелетными мышцами. Назвали гормон в честь Ириды, богини радуги, которая была посланницей греческих богов.Иризин способен противодействовать процессам, которые ранее считались необратимыми и наконец-то создать эффективное лекарство. Появляется все больше доказательств, что упражнения могут изменить анатомию, физиологию и функции мозга. Улучшение регуляции мозгового кровообращения значительно улучшает память и исполнительную функцию, что имеет большое значение для людей, страдающих деменцией.Исследование, проведенное на грызунах, показало, что гормон, вырабатываемый мышцами во время упражнений, может улучшить здоровье и функцию нейронов. Когда гормон попал в мозг грызунов, у них наблюдалось улучшение мышления и памяти, причем как у здоровых, так и у мышей с эквивалентом болезни Альцгеймера.Тренировки, вызывающие потоотделение, могут способствовать производству новых клеток в гиппокампе, увеличивая его объем и улучшая долговременную память.Гормон способен изменять биохимическую среду в головном мозге, воздействуя непосредственно на глиальные клетки органа. Трудно представить что-то лучшее для здоровья мозга, чем ежедневные физические упражнения, подчеркивают медики.Читайте также: Статины и алкоголь совместимы, но есть одно «но»