Казахстан открывает границы с Россией
С 11 апреля Казахстан снимает ограничения на пересечение границы с Российской Федерацией, как сухопутной, так и воздушной. Власти республики приняли это решение, исходя из эпидемической ситуации.
Ситуация с распространением коронавируса в Казахстане стабилизировалась настолько, что местная комиссия по борьбе с эпидемией приняла решение с 11 апреля снять все ограничения на границе с Российской Федерации. Такаие данные прозвучала от пресс-службы местного главы кабинета министров Алихана Смаилова после заседания специальной комиссии по профилактике коронавирусной инфекции.
Снимаются ограничения на передвижения между двумя странами граждан Казахстана, лиц без гражданства, а также иностранцев, включая жителей не только России, но Узбекистана и Киргизии. Кроме того, дополнительно отменяются все имеющиеся ограничения на авиасообщение между Казахстаном и Россией, а также другими странами. Но требование по предъявлению отрицательного ПЦР-теста или как вариант сертификата о вакцинации при въезде в Казахстан сохраняется.
Что касается России, то наша страна ещё 30 марта сняла ограничения на сухопутной границе с Казахстаном. Они появились в марте 2020 года и действовали более двух лет. Что касается авиасообщения с Казахстаном, то оно было восстановлено с 21 сентября 2020 года, но действовали довольно жесткие ограничения, которые сейчас сняты. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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